Nahost-Eskalation sorgt für Unruhe an den Märkten

Wirtschaft und Politik reagieren auf Angriffe in Nahost: Der Deutsche Aktienindex rutschte um 1,5 Prozentpunkte ab. Die Preise für Erdgas und Rohöl stiegen, denn der Iran ist ein wichtiger Ölproduzent. Die Lufthansa hat Flüge von und nach Teheran bis auf weiteres ausgesetzt, Verbindungen von und nach Tel Aviv sind mindestens bis zum 22. Juni gestrichen. Kanzler Merz rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Bayerns Innenminister Herrmann sorgt sich, dass die Eskalation zu Spannungen in Deutschland führen könnte. Man nehme besonders den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen in den Blick.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 11:45 Uhr