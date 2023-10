Hilfsorganistaionen der Vereinten Nationen fordern mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Der Leiter des Palästinenser-Hilfswerks, Lazzarini, sprach bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates von mehr als zwei Millionen Notleidenden . Da reiche eine Handvoll Konvois nicht. Er betonte, das Hilfswerk sei kaum noch in der Lage, seine Arbeit aufrechtzuerhalten. In den vergangenen drei Wochen seien 64 Mitarbeiter ums Leben gekommen. Die Direktorin des UN-Kinderhilfswerks, Russel, warnte vor einer Katastrophe weil es nicht genug sauberes Wasser gebe. - Eine Waffenruhe im Gazastreifen ist nicht in Sicht. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu erklärte, das komme nicht in Frage. Die Armee komme bei ihrem Vorgehen gegen die Terrorgruppe Hamas voran.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 05:00 Uhr