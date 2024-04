Nahles will Langzeitarbeitlose nicht um jeden Preis schnell in Arbeit bringen

Berlin: In der Diskussion um Änderungen am Bürgergeld hat sich BA-Chefin Nahles dagegen ausgesprochen, Langzeitarbeitslose generell möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, das habe nicht immer Sinn. Oft seien dies keine nachhaltigen Arbeitsplätze. Die Leiterin der Bundesagentur für Arbeit verweist darauf, dass viele Menschen, die lange nicht gearbeitet haben, sich im Arbeitsalltag nicht zurecht finden würden, auch seien viele nicht qualifziert genug. Nahles findet Coachings und Weiterbildungen deshalb sinnvoller, ebenso wie einen Berufs- oder Schulabschluss nachzumachen. Bundesfinanzminister Lindner sieht das anders. Er findet, jeder, der arbeiten kann, müsse auch einen Job annehmen. Der "Rheinischen Post" sagte der FDP-Politiker, das Bürgergeld würde dafür zu wenig Anreize bieten. Hier Fehler zu korrigieren, sei ein Beitrag den sozialen Frieden zu erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 07:00 Uhr