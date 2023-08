Nahles will bessere Vorbereitung von Schülern auf das Berufsleben

Nürnberg: Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, fordert eine bessere Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf die Arbeitswelt. Der "Rheinischen Post" sagte sie, in den Schulen müsste die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung der Kinder und Jugendlichen früher beginnen. Auffallend ist nach den Worten von Nahles beispielsweise, dass in Gymnasien und Förderschulen die Berufsvorbereitung oft nur eine geringe Rolle spiele. So sei ein obligatorisches Praktikum zu wenig. - Nach Angaben der BA-Chefin hat die Jugendarbeitslosigkeit zuletzt zugenommen. Demnach sind derzeit knapp eine Viertelmillion unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 07:00 Uhr