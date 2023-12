Nahles schließt Kürzung des Bürgergelds aus

Berlin: Die Bundesagentur für Arbeit könnte eine etwaige Kürzung des Bürgergelds zum 1. Januar rein technisch schon nicht mehr umsetzen. Das sagte Agentur-Chefin Nahles den Sendern RTL und ntv. Die Auszahlung an 2,8 Millionen Haushalte sei schon in Vorbereitung und werde pünktlich zum 1. Januar erfolgen. Die Erhöhung des Bürgergelds um zwölf Prozent ist bereits beschlossen und geregelt, wird aber von der Koalitionspartei FDP sowie der oppositionellen Union in Frage gestellt. Insbesondere die SPD hält aber an der Erhöhung fest. Bundesarbeitsminister Heil hatte noch Anfang der Woche betont, Bürgergeldberechtigten eine Anpassung der Regelsätze zu verwehren sei moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 08:00 Uhr