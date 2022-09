Nahles hält Arbeitsmarkt trotz drohender Rezession für robust

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, will die Menschen künftig besser ansprechen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, die Bescheide ihres Hauses seien in einer kühlen juristischen Sprache verfasst, die schwer verständlich sei und den Menschen Sorgenfalten auf die Stirn treibe. Wenn die Bürgergeldreform kommt, wolle sie, dass die Kommunikation näher an den Menschen sei. Das neue Bürgergeld soll am 1. Januar eingeführt werden und Hartz IV ablösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 04:00 Uhr