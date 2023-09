Nagelsmann wird neuer Trainer der Fußballnationalmannschaft

Frankfurt am Main: Julian Nagelsmann wird neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft. Das hat der DFB am Mittag auf einer Pressekonferenz bestätigt. Demnach hat Nagelsmann einen Vertrag bis Ende Juli 2024 unterschrieben. Vorgänger Hansi Flick war am 10. September nach der Länderspiel-Niederlage gegen Japan entlassen worden. Flick stand schon seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar in der Kritik. DFB-Sportdirektor Rudi Völler betonte, Nagelsmann sei der Wunschkandidat des Verbands gewesen. Wörtlich sage Völler: "Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend." Als Co-Trainer werden Nagelsmann der ehemalige Trainer von Unterhaching, Sandro Wagner, und Benjamin Glück zur Seite stehen. Das erste Spiel unter Nagelsmann steht für die Nationalmannschaft Mitte Oktober gegen die USA an.

