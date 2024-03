Nagelsmann startet mit sechs DFB-Neulingen ins EM-Jahr

Frankfurt am Main: Genau drei Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM hat Bundestrainer Nagelsmann den Kader vorgestellt. So kehren erfahrene Spieler wie Manuel Neuer und Toni Kroos zurück. Andere wie Mats Hummels oder Leon Goretzka werden hingegen nicht mehr dabei sein. Dafür sind sechs Neulinge am Start - etwa die drei Stuttgarter Undav, Mittelstädt und Anton sowie der erst 19-jährige Münchner Pavlovic. Das erste EM-Spiel für die DFB-Auswahl steht am 14. Juni in München gegen Schottland an. Sie hat von den sechs jüngsten Länderspielen nur zwei gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 15:00 Uhr