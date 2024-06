Nagelsmann ruft vor EM-Start zur Unterstützung auf

München: 18 Jahre nach dem WM-Sommermärchen ist Deutschland wieder Gastgeber eines großen Fußball-Turniers: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland startet in München die Fußball-Europameisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann richtete vorab einen Appell an die deutschen Fans. Vereint solle man als Land die Nationalmannschaft nach vorne peitschen - auch im Stadion. Es gelte, den Heimvorteil zu nutzen, so der Coach. Kapitän Gündogan rechnet mit einem - wie er sagt - sehr unangenehmen Spiel gegen Außenseiter Schottland, da er viele der gegnerischen Spieler aus der Premier League kenne. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 04:00 Uhr