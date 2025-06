Nagelkünstler Uecker stirbt mit 95 Jahren

Der Künstler Günther Uecker ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren. Uecker war einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler und Mitglied der ZERO-Gruppe um Heinz Mack und Otto Piene. Er hatte den Zimmermannsnagel in die Kunst eingeführt und weltbekannte großformatige Nagelreliefs geschaffen, die in vielen Museen und politischen Machtzentralen hängen. Bis ins hohe Alter hat der Wahl-Düsseldorfer an neuen Projekten gearbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 23:00 Uhr