Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren

Nagasaki: In der japanischen Stadt ist heute an die Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren erinnert worden. Um 11 Uhr 02 Ortszeit fand eine Schweigeminute statt - zu diesem Zeitpunkt war am 9. August 1945 die Bombe über Nagasaki explodiert. In der Gedenkzeremonie appellierte Bürgermeister Shiro Suzuki an die Atomwaffenstaaten, Mut zu zeigen und sich von der Idee der nuklearen Abschreckung zu lösen. Die Veranstaltung fiel wegen eines Wirbelsturms deutlich kleiner aus, als geplant und wurde zum ersten Mal in eine Messehalle verlegt.

