Nächtliche Evakuierungsaktion in Wuppertal nach Sprengkörper-Fund

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuppertal: Nach dem Fund eines Sprengkörpers läuft in Wuppertal eine Evakuierungsaktion. Im Stadtteil Heckinghausen müssen etwa 1.500 Anwohner die Häuser verlassen. Sie wurden mitten in der Nacht mit Sirenen und Warndurchsagen auf eine unmittelbare Gefahr aufmerksam gemacht, so die Polizei im WDR. Bauarbeiter hatten den Sprengkörper am Abend entdeckt, er konnte aber nicht abtransportiert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 04:00 Uhr