Nächtliche Ausgangssperre in Bayern wird weitgehend eingehalten

Zeichen stehen auf harten Lockdown nach Weihnachten

Berlin: In der Debatte über die zukünftige Corona-Politik in Deutschland mehren sich die Anzeichen für einen harten Lockdown nach Weihnachten. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich dafür aus, bis zum 10. Januar alles herunterzufahren. Als Beispiele nannte der CSU-Chef Betriebsferien und geschlossene Geschäfte. In Sachsen sollen Schulen, Kitas und die meisten Läden bereits am Montag schließen. Ministerpräsident Kretschmer zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, mit den anderen Bundesländern zu einer einheitlichen Lösung zu kommen. Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther bezeichnete einen harten Lockdown spätestens ab Weihnachten als notwendig, um die - so wörtlich - "gefährliche Entwicklung in Deutschland" zu stoppen. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich bereits gestern im Bundestag für konsequente Kontaktbeschränkungen ausgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 11:00 Uhr