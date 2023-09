Nächstes Eritreer-Treffen in Stuttgart findet nicht statt

Stuttgart: Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart findet das nächste Treffen übermorgen nicht statt. Die Stadt teilte mit, dass sie den Mietvertrag für die Versammlungshalle mit dem Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben hat. Damit reagiert sie auf gewalttätige Auseinandersetzungen unter Eritreern und Angriffen auf die Polizei am vergangenen Wochenende. Die Gegner werfen dem Verband vor, die Ein-Parteien-Diktatur in dem afrikanischen Land zu unterstützen. Viele Eritreer fliehen, weil es dort kein Parlament, keine unabhängigen Gerichte und kaum Meinungs- und Pressefreiheit gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 11:00 Uhr