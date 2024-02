Nächster Prozess gegen Trump beginnt Ende März

New York: In den USA beginnt in gut fünf Wochen ein weiterer Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Trump. Ein Richter in New York setzte als Termin den 25. März fest. Dann soll mit der Auswahl der Geschworenen begonnen werden. Bei dem Verfahren geht es um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung an eine frühere Porno-Darstellerin. Die Anklage wirft Trump vor, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Zahlungen zu vertuschen. Trumps Anwälte sprachen von einem politisch motivierten Verfahren, da sich der ehemalige US-Präsident erneut zur Wahl stellen will.

