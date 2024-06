Nächster Katholikentag findet in Würzburg statt

Erfurt: Der nächste Katholikentag wird in Bayern stattfinden. Zum Abschluss des diesjährigen Katholikentages in Erfurt hat das Bistum Würzburg zum Folgetreffen im Mai 2026 an den Main eingeladen. In Erfurt waren diese Woche 20.000 Teilnehmer zu Diskussionsrunden und Gebeten zusammengekommen, darunter zahlreiche Spitzenpolitiker.

