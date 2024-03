Nächster GDL-Streik im Personenverkehr hat begonnen

München: Im Bahnverkehr kommen zwei schwierige Tage auf die Passagiere zu. Beim Personenverkehr der Bahn hat in der Nacht der fünfte Streik der Lokführer in der laufenden Tarifrunde begonnen. Der Notfahrplan der Deutschen Bahn sieht vor, dass noch etwa jeder fünfte Zug im Fernverkehr fährt. Um möglichst viele Passagiere befördern zu können, sollen extra lange Züge eingesetzt werden. Bundesverkehrsminister Wissing warf der Lokführergewerkschaft GDL vor, sie suche eher nach Gründen für einen Streik als nach Lösungen im Tarifkonflikt. Darüber seien die Menschen verständlicherweise verärgert. GdL-Chef Weselsky verteidigte am Abend in den Tagesthemen den Warnstreik erneut. Die Bahn verweigere eine 35-Stunde Woche, obwohl diese möglich sei. Das sei, "Lug und Trug".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 20:00 Uhr