Nächste Impfstoff-Lieferungen kommt doch am 8. Januar

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern wird nächste Woche nun doch mit dem Corona-Impfstoff beliefert. Wie das Bundesgesundheitsministerium am Nachmittag mitteilte, wurde mit dem Hersteller Biontech eine Lieferung am 8. Januar vereinbart, also Freitag kommender Woche. Danach gibt es ab 18. Januar immer montags Nachschub. Zugleich betonte das Gesundheitsministerium, dass die Lieferung von heute auch die für die erste Januarwoche zugesagte Menge abdecke. Zuvor hatten Bayern, Berlin und Brandenburg beklagt, dass sie in den ersten Januartagen keine Impfstoff-Lieferung bekommen. Dem Gesundheitsministerium in München zufolge sind - Stand Mittag - bereits 17.000 Menschen im Freistaat geimpft worden, vor allem in Alten- und Pflegeheimen. Außerdem trafen noch einmal 107.000 Impfdosen ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 17:00 Uhr