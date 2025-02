Nächste Gold-Chance für Preuss bei der Biathlon-WM

Lenzerheide: Nach zwei Medaillen zum Start der Biathlon-WM in der Schweiz peilt Franziska Preuß aus Wasserburg am Inn noch einen Podestplatz an. Im Verfolgungsrennen geht die 30-jährige Bayerin in diesen Minuten als Zweite in die Loipe. Sie hat nur zehn Sekunden Rückstand auf Sprint-Siegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich. Nach den Frauen bestreiten auch die Männer zum Abschluss des ersten WM-Wochenendes ihr Verfolgungsrennen. Am Schlusstag der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm kann Linus Straßer auf eine Medaille hoffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 12:00 Uhr