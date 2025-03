Nächste Etappe der Koalitionsverhandlungen beginnt

Berlin: Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD treten in die nächste Phase ein. Bis heute Nachmittag müssen die 17 Arbeitsgruppen die Ergebnisse ihrer Gespräche an die Chef-Verhandler übermitteln. In der Spitzenrunde sollen dann strittige Fragen geklärt werden. Dem Vernehmen nach sind Union und SPD vor allem bei den Themen Steuern, Sozialpolitik und Migration noch relativ weit auseinander. Arbeitsminister Heil von der SPD sagte im ZDF wörtlich: "Da liegen noch Brocken vor uns". Er rief alle Beteiligten zu Kompromissbereitschaft auf.

