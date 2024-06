Nächste Achtelfinal-Teilnehmer bei der Fußball-EM werden ermittelt

Dortmund: Bei der Fußball-Europameisterschaft werden die nächsten Teilnehmer der Achtelfinalspiele ermittelt. In der Gruppe D kämpfen drei Mannschaften um den Gruppensieg - nämlich Frankreich, Österreich und die Niederlande. In der Gruppe C wird ab 21 Uhr der Gegner der deutschen Nationalmannschaft ausgespielt - hier haben noch alle Teams eine Chance aufs Weiterkommen, also die aus England, Dänemark, Slowenien und Serbien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 18:00 Uhr