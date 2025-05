Nadja Abd el Farrag ist tot

Nadja Abd el Farrag ist tot: Die ehemalige Lebensgefährtin des Musikproduzenten Dieter Bohlen ist im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik gestorben. Wie es hieß, erlag sie bereits am Freitag einem Organversagen. Abd el Farrag hatte vor einigen Jahren selbst in ihrer Biografie öffentlich gemacht, eine Leberzirrhose zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2025 19:15 Uhr