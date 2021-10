Nachwuchsorganisation der Grünen erteilt Jamaika-Koalition eine Absage

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: Die Nachwuchs-Organisation der Grünen hat einer Jamaika-Koalition mit Union und FDP auf ihrem Bundeskongress eine Absage erteilt. Die Union stehe für eine zukunftsfeindliche Politik, heißt es im Dringlichkeitsantrag des Vorstands. Eine Jamaika-Koalition komme für die Grüne Jugend nicht in Frage. Mit Blick auf die Verhandlungen der Partei über eine mögliche Ampel-Koalition mit den Liberalen und der SPD erklärte die Nachwuchsorganisation, für Minimalkompromisse fehle die Zeit. Wenn die Grünen sich an der nächsten Bundesregierung beteiligten, dann gehe das nur, wenn das Klima zu 100 Prozent geschützt werde und das Pariser Klimaschutzabkommen die Basis allen Handelns sei. - Parteichef Habeck hatte im Deutschlandfunk erklärt, er sehe beim Thema Finanzen die größte Kontroverse in den anstehenden Sondierungen mit SPD und FDP. Laut Habeck geht es dabei auch um die Finanzierung der Klimaschutz-Maßnahmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 15:15 Uhr