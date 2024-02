Nachwahl in Berlin führt zu kleinerem Bundestag

Berlin: Die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin führt zu einer Verkleinerung des Parlaments um einen Sitz, den bisher die FDP innehatte. Das hat die Bundeswahlleiterin in der Nacht bekanntgegeben. Für die anderen Parteien bleibt die Zahl der Sitze unter dem Strich unverändert. Das Gesamtergebnis der FDP verschlechterte sich verglichen mit dem Resultat der Bundestagswahl 2021 um 0,9 Punkte auf 8,1 Prozent. Die SPD blieb mit 22,2 Prozent stärkste Kraft, büßte aber im Vergleich 1,2 Prozentpunkte ein. Es folgten die Grünen mit 22,0 Prozent und einem Minus von 0,3 Punkten. Die CDU blieb auf dem dritten Platz, verbesserte sich aber um 1,3 Punkte auf 17,2 Prozent. Danach kommt die Linke mit 11,5 Prozent bei einem Plus von 0,5 Punkten und dahinter die AfD mit 9,4 Prozent bei einem Zuwachs von 1,0 Punkten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 07:00 Uhr