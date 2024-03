Nachts teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts teils bewölkt, teils klar, an den Alpen sowie an Spessart und Rhön vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen 1 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen und Mittwoch oft bewölkt, gelegentlich regnet es, Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Am Donnerstag trocken mit Sonne und Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 20:00 Uhr