Nachschub für Astronauten auf der ISS

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Astronauten auf der Internationalen Raumstation haben frische Lebensmittel, Sauerstoff und Trinkwasser erhalten. Am Morgen dockte ein Frachter des russischen Typs Progress an der ISS an, wie die Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Mehr als 2,5 Tonnen Fracht waren an Bord, darunter auch Treibstoff, Anlagen für Weltraum-Experimente, medizinische und technische Ausstattung sowie Kleidung und Hygieneartikel. Der Frachter war gestern gestartet. Aktuell sind sieben Astronauten auf der ISS.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 13:00 Uhr