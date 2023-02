Nachfrage nach Baufinanzierungen geht erneut stark zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und gebietsweise Schnee bei minus 1 bis plus 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Franken überwiegend stark bewölkt und am Nachmittag vereinzelt Schnee- und Schneeregenschauer. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. In der Nacht meist trocken und länger aufklarend. Tiefsttemperaturen um minus 7 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen trocken und viel Sonnenschein. Tagsüber maximal 1 bis 5 Grad, Tiefsttemperaturen in der Nacht minus 5 bis minus 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 06:00 Uhr