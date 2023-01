Nachfolgeregelung für Lambrecht: Union übt scharfe Kritik an

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht hat die Union scharfe Kritik an Kanzler Scholz geübt. Der Bild-Zeitung sagte CDU-Verteidigungsexperte Wadephul, Scholz agiere wie ein Regionalpolitiker. CSU-Generalsekretär Huber warf Scholz Dilettantismus vor. Arbeitsminister Heil kündigte in der ARD-Sendung "Hart aber fair" am Abend an, der Kanzler werde die Personalie morgen bekannt geben. Nach ARD-Informationen kommen Heil und SPD-Chef Klingbeil nicht mehr für den Posten infrage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 00:00 Uhr