Nachbau des "Jesus-Boots" ist jetzt in den Vatikanischen Museen zu sehen

Vatikanstadt: In den Vatikanischen Museen ist jetzt eine Nachbildung des berühmten "Jesus-Boots" aus dem See Genezareth zu sehen. Das rund neun Meter lange Holzschiff wurde mit einem Spezialkran an seinen Standort zwischen Ticketschalter und Päpstlicher Kunstsammlung gehievt. Das Original wurde 1986 in dem See in Israel gefunden. Es stammt etwa aus der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Ob er aber wirklich darin über den See gesegelt ist, bleibt unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 02:00 Uhr