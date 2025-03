Nach Zusammenstoß brennen zwei Schiffe in der Nordsee

Ein Frachtschiff und ein Tanker sind in der Nordsee kollidiert: Beide Schiffe stehen in Flammen. Der Zusammenstoß ereignete sich vor der Küste der Grafschaft Yorkshire im Nordosten Englands. Das hat die Küstenwache mitgeteilt. Sie leitete einen großangelegten Rettungseinsatz ein. Insgesamt wurden demnach inzwischen 32 Besatzungsmitglieder an Land gebracht. Der Öltanker gehört einer schwedischen Reederei, das Frachtschiff offenbar einem deutschen Reeder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 19:45 Uhr