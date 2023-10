Nach Wohnhausbrand in Lichtenfels sind alle Wohnungen vorerst unbewohnbar

Lichtenfels: Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der oberfränkischen Stadt sind alle Wohnungen vorläufig nicht mehr bewohnbar. Die Menschen wurden mit Hilfe der Stadt anderweitig untergebracht. Das Feuer war gestern Nachmittag in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Dabei gab es eine oder mehrere Explosionen, verletzt wurde aber niemand. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung. Möglicherweise waren Akkus in Brand geraten. Der Schaden soll den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 06:00 Uhr