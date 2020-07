Nach Wirecard-Skandal fordern Verbraucherschützer strengere Regeln

In Frankreich und Spanien gibt es viele Corona-Neuinfektionen

Genf: Eine baldige Ausrottung des Corona-Virus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation nicht in Sicht. WHO-Nothilfekoordinator Ryan sagte, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben und in eine gewisse Normailtät zurückzukehren. Er rief die Länder weltweit auf, alles zu tun, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Derweil hat in Frankreich und Spanien die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle wieder zu genommen. Die Gesundheitsberhörden in Paris sprachen vom Anstieg in der dritten Woche in Folge. Frankreich zählte demnach gestern erstmals seit einigen Wochen wieder mehr als 1.000 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden, ähnlich ist die Situation in Spanien. Von Seiten der Behörde für Gesundheitliche Notfälle in Madrid hieß es, möglicherweise sei das der Beginn einer zweiten Infektionswelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 06:00 Uhr