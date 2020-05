Nach Wiesn-Absage: München will Buden in der Stadt verteilen

München: Nach der Absage des Oktoberfests und anderer Volksfeste will die Landeshauptstadt neue Wege gehen: Buden und möglicherweise auch bestimmte Fahrgeschäfte könnten den Überlegungen zufolge dezentral an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt werden. Das teilte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Baumgärtner mit und bestätigte damit Zeitungsberichte. Baumgärtner betonte, dies sei kein Wiesn-Ersatz. Es gehe vielmehr darum, den Sommer in der Stadt zu gestalten und zugleich den Schaustellern zu helfen, die unter den Folgen der Corona-Krise litten. Morgen will der Stadtrat über die Vorschläge beraten. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus sind in diesem Jahr neben dem Oktoberfest auch die allermeisten anderen großen Volksfeste gestrichen, etwa das Gäubodenfest in Straubing, das Rosenheimer Volksfest oder der Canstetter Wasen in Stuttgart.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 13:00 Uhr