Nach wie vor keine einheitliche Linie bei Maskenpflicht an Schulen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland gibt es nach wie vor keine einheitliche Linie bei der Maskenpflicht an Schulen. Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen ab September bis zum Platz im Klassenzimmer eine Maske tragen. In Nordrhein-Westfalen sollen Masken auch während des Unterrichts aufgesetzt werden. Ausgenommen sind Grundschulkinder. Berlin sieht die Mund-Nasen-Bedeckung derzeit als nicht notwendig an. Kritik an der strengen Maskenpflicht kommt von den Kinderärzten. Ein längeres Maskentragen beeinträchtige die Leistungsfähigkeit, erklärte der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 20:45 Uhr