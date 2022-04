Nach Wechselfehler: DFB-Sportgericht weist Freiburger-Einspruch zurück

Lauterbach sieht keinen Spielraum für weitere Corona-Lockerungen

Berlin: Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag sieht Gesundheitsminister Lauterbach keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. In der Bundespressekonferenz betonte Lauterbach, das, was man an Lockerungen habe machen können, sei verbraucht. Der SPD-Politiker sagte außerdem, mit den bisherigen Schutzmaßnahmen werde man im Herbst sicher nicht über die Runden kommen. Das wäre anders gewesen, hätte der Bundestag gestern eine Impfpflicht beschlossen, so Lauterbach. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz deutlich gemacht, dass er keinen neuen Anlauf für eine Impfpflicht starten will. Er sehe keine Basis dafür, weil es keine Mehrheit im Bundestag gebe.

