Nach Wassermassen: Franken räumt auf

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neustadt an der Aisch: Nach Dauerregen und Hochwasser geht es jetzt in vielen Teilen Frankens ans Aufräumen. Überflutete Straßen und Keller müssen von Schlamm befreit werden. Der Dauerregen hatte Wiesen, Straßen und teils ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und in der Stadt Ansbach wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht waren teils auch in der Nacht im Einsatz. Weil die Regenfälle seit gestern Abend nachlassen und es heute trocken bleiben soll, entspannt sich die Lage allmählich, doch ein Teil der Schäden dürfte erst jetzt sichtbar werden.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 10.07.2021 05:00 Uhr