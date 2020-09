Nach Warnstreiks im ÖPNV geht es morgen in Krankenhäusern weiter

In Corona-Hotspots gelten künftig bundesweit Obergrenzen bei Privatfeiern

Berlin: Als Reaktion auf die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen haben Bund und Länder weitere Maßnahmen für Corona-Hotspots beschlossen. Bei privaten Veranstaltungen in öffentlichen oder angemieteten Räumen wie Gaststätten, sollen nur noch höchstens 50 Menschen gemeinsam feiern, wenn der Inzidenzwert in dem Landkreis bei 35 liegt. Für Partys in Privaträumen wird dann eine maximale Teilnehmerzahl von 25 dringlich empfohlen, wie Kanzlerin Merkel nach der Videokonferenz mit den Länderchefs erklärte. Wenn innerhalb von 7 Tagen in einer Region 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden, sollen höchstens noch 25 Menschen in öffentlichen oder angemieteten Räumen feiern dürfen. In Privaträumen wird eine Obergrenze von zehn empfohlen. Und wer bei einem Restaurantbesuch falsche persönliche Daten angibt, muss künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 20:15 Uhr