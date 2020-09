Nach Warnstreiks im ÖPNV geht es mit Aktionen in Krankenhäusern weiter

Bund und Länder verabreden gemeinsamen Rahmen für private Feiern

Berlin: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder auf Obergrenzen für Privatfeiern in Corona-Hotspots verständigt. Veranstaltungen in öffentlichen Räumen sollen künftig auf 50 Teilnehmer beschränkt werden, wenn in der Region mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gezählt wurden. Steigt der Wert auf 50, dürfen es nur noch 25 Gäste ein. Für Feiern in privaten Räumen wird dringend empfohlen, nur höchstens 25 beziehungsweise 10 Gäste einzuladen. Außerdem wird künftig ein Bußgeld von mindestens 50 Euro für falsche Angaben auf Kontaktlisten fällig. Bundesgesundheitsminister Spahn appellierte im Heute-Journal auch an die Bürger, sich genau zu überlegen, ob sie jetzt in Pandemiezeiten größere Familienfeiern veranstalten müssten. Die Bereiche Geselligkeit und Reisen seien nun einmal die größten Infektionsrisiken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 22:15 Uhr