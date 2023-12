Nach Warnstreik bei der Bahn gibt es noch vereinzelt Zugausfälle

Berlin: Nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist der Bahnverkehr am Abend wieder angelaufen. Wie der Konzern mitteilte, gilt im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wieder der normale Fahrplan. Dennoch kommt es - auch in Bayern - auf einigen Strecken noch zu Zugausfällen. Die Bahn weist außerdem darauf hin, dass am zweiten Adventswochenende viele Menschen unterwegs und viele Züge voll seien. Am gestrigen Streiktag galt ein Notfahrplan. Nach Angaben des Unternehmens kam ein Fünftel der ICE- und IC-Verbindungen zustande. Im Regionalverkehr war das Angebot deutlich reduziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 13:00 Uhr