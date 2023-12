Nach Wahl von AfD-Kandidat in Pirna kritisieren Freie Wähler die CDU

Leipzig: Nach der Wahl des AfD-Kandidaten Lochner zum neuen Oberbürgermeister im sächsischen Pirna haben die Freien Wähler die CDU scharf kritisiert. Der sächsische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Weidinger, sagte in Leipzig, durch das Festhalten an einer eigenen Kandidatin im entscheidenden zweiten Wahlgang habe die CDU bewusst in Kauf genommen, für die AfD den Steigbügelhalter zu spielen. Weidinger warf der CDU Machterhaltungstrieb vor. Der Deutsche Städtetag hat indes besorgt auf den Sieg des AfD-Kandidaten in Pirna reagiert. Präsident Lewe sagte, das Ergebnis zeige, dass vielerorts ein Riss durch die Gesellschaft gehe in einer Zeit, in der man mehr Zusammenhalt brauche, um die Herausforderungen zu meistern. Mit Lochner stellt die AfD bundesweit erstmals einen Oberbürgermeister. Er setzte sich gestern im zweiten Wahlgang mit gut 38 Prozent der Stimmen gegen den Kandidaten der Freien Wähler sowie die CDU-Bewerberin durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 13:00 Uhr