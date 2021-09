Nach Vulkanausbruch auf La Palma sind Tausende auf der Flucht

SPD-Kanzlerkandidat Scholz muss sich vor Finanzausschuss verantworten

Berlin: In wenigen Minuten beginnt eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag; darin muss SPD-Kanzlerkandidat Scholz zu einer Durchsuchung in seinem Ministerium Stellung beziehen. Konkret geht es um die beim Bundesfinanzministerium angesiedelte Spezialeinheit gegen Geldwäsche, FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat den Verdacht, dass die FIU Ermittlungen verzögert, und hatte deshalb eine Razzia in den Ministerien für Finanzen und Justiz angeordnet. Die Opposition will vor allem Auskunft darüber, ob die Spezialeinheit fachlich zu schwach aufgestellt ist und womöglich Fehler ausgesessen oder vertuscht hat. Die Union spricht von "großen Versäumnissen". Kritik gibt es aber auch am Vorgehen der Staatsanwaltschaft: Teile der SPD halten die angeordnete Durchsuchung kurz vor der Wahl für politisch motiviert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.09.2021 09:45 Uhr