Nach Vorfall in Cannes fällt auch in Nizza der Strom aus

Nizza: Nach einem massiven Stromausfall im südfranzösischen Cannes kurz vor der Abschluss-Gala für das Filmfest ist auch in der nahegelegenen Stadt Nizza der Strom ausgefallen. Etwa 45.000 Haushalte seien in der vergangenen Nacht in Folge eines Feuers im Westen von Nizza vorübergehend ohne Strom gewesen, teilten der Netzbetreiber und die Stadtverwaltung mit. Auch am Flughafen, einem der größten Frankreichs, fiel der Strom aus. Die Behörden gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Der Bürgermeister von Nizza, Estrosi erklärte auf X, er verurteile die kriminiellen Taten auf das Schärfste. In Cannes waren gestern zeitweise 160.000 Haushalte ohne Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 15:00 Uhr