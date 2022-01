Nach Veröffentlichung von Missbrauchsgutachten melden sich weitere Betroffene

Das Wetter in Bayern: im Süden Regen oder Schnee, in der Nacht stellenweise Frost

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden gebietsweise Schnee oder Regen. In der Nacht oft bewölkt und weiterhin windig. Tiefstwerte +2 bis -5 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst stark bewölkt und vereinzelt Regen oder Schneeregen. Am Sonntag an den Alpen einzelne Schauer, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Am Montag von Westen her Schnee und Schneeregen. Oft windig, Tiefstwerte in der Nacht +5 bis -5 Grad, Höchstwerte tagsüber 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 17:00 Uhr