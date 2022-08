Nach verlorenem EM-Endspiel ist DFB-Team traurig und stolz

Nachrichtenarchiv - 01.08.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Für die deutschen Fußballnationalspielerinnen ist der Traum vom EM-Titel geplatzt. Nach dem knapp verlorenen Finale gegen England sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, sie und das Team seien todtraurig. Sie betonte aber auch, dass die Mannschaft an diesem Spiel wachsen werde. Ähnlich äußerte sich Svenja Huth, die die verletzte Kapitänin Alexandra Popp vertrat. Die Niederlage tue weh, die Mannschaft sei trotzdem stolz, so viele Menschen erreicht zu haben. Auf Twitter bedankte sich das DFB-Team bei seinen Fans. Zu den Unterstützern zählt auch Bundeskanzler Scholz. Er und Innenministerin Faeser kamen nach der EM-Niederlage in die Kabine, um die Fußballerinnen zu trösten. Das Endspiel im vollen Wembleystadion hatte Deutschland erst nach Verlängerung mit 1:2 gegen die Gastgeberinnen verloren.

