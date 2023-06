Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Urteil gegen Linksextremistin Lina E. kommt es zu Ausschreitungen

Dresden: In mehreren Städten haben Sympathisanten gegen die Verurteilung der Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten protestiert. Dabei kam es am Abend in Leipzig, Bremen, Hamburg und Berlin auch zu Ausschreitungen. In Hamburg beispielsweise zählte die Polizei etwa 2.000 Teilnehmer einer Kundgebung. Demonstrierende warfen Steine, Flaschen und Böller auf Polizisten. Derweil hat der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Kramer, vor einer zunehmenden Radikalisierung der linken Szene gewarnt. Er sehe dort - Zitat - "Akzeptanz von brutalster Gewalt". Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina E. sowie drei Mitangeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Staatsschutzsenat sah bei ihnen den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Lina E. wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

