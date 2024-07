Nach Unwetterwarnung wird Tal im Tessin evakuiert

Locarno: Wegen der Unwettergefahr in der Schweiz haben sich die Behörden entschlossen, im Tessin ein ganzes Tal zu evakuieren. Wie die Kantonspolizei berichtet, werden die Bewohner im Bavonatal mit Hubschraubern ausgeflogen. In der abgelegenen Gegend gibt es nur wenige kleine Weiler. Wie viele Leute betroffen sind, oder wie viele Touristen sich womöglich noch in der Gegend aufhalten, teilte die Polizei nicht mit. In Fontana im Bavonatal waren vor einer Woche drei deutsche Urlauberinnen ums Leben gekommen. Ein Erdrutsch nach verheerenden Regenfällen hatte ihre Unterkunft fortgerissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 20:00 Uhr