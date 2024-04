Nach Unwettern normalisiert sich der Zugverkehr

Berlin: Nach den Unwettern gestern Abend läuft der Bahnverkehr inzwischen wieder weitgehend normal. Die Strecke zwischen Nürnberg und Erfurt ist wieder freigegeben, Die Verspätung beträgt nur noch etwa 15 Minuten, am frühen Morgen waren es 75. Züge mussten wegen Reparaturarbeiten umgeleitet werden. Die Bahhöfe Erlangen und teils auch Bamberg wurden nicht mehr angefahren. Seit gestern Abend war der Zugverkehr vor allem in der Mitte Deutschlands stark ausgebremst. Passagiere saßen teils über vier Stunden lang fest. In Frankfurt kamen keine Züge mehr an. Auch Straßen waren blockiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 09:00 Uhr