Nach Unwettern in Oberbayern und Schwaben wird aufgeräumt

Bad Bayersoien: In dem Kurort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gilt nach den schweren Unwettern der Katastrophenfall. Aus ganz Bayern kommen THW-Helfer, um Dächer mit Planen abzudecken. Hagelkörner so groß wie Tennisbälle hatten gestern Nachmittag über 100 Dächer zerstört, 200 weitere sind stark beschädigt. Auch Autos, die im Freien standen, sind demoliert. Aufräumarbeiten laufen heute vor allem auch südlich von Bad Tölz in Arzbach und in Benediktbeuern. Es liegen noch Äste auf Straßen, Bäume sind umgestürzt und Häuser beschädigt. In Kammer bei Traunstein muss ein Kran entfernt werden, der umgestürzt war und ein Wohnhaus traf. In Kissing bei Augsburg hatte der Sturm unter anderem das Flachdach eines Pflegeheims weggefegt und Trümmer in umliegende Auto geweht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 15:00 Uhr