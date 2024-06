Nach Unwetter kein Zugverkehr zwischen Rosenheim und Salzburg

Rosenheim: Ein Unwetter beeinträchtigt seit dem frühen Abend den Bahnverkehr im südlichen Oberbayern erheblich. Der Bayerischen Regiobahn zufolge wurde in Übersee am Chiemsee eine Oberleitung beschädigt. Deshalb fahren derzeit zwischen Rosenheim und Salzburg keine Züge. Nach einem Gewitter und Starkregen im Landkreis Miesbach waren bereits am späten Nachmittag Einsatzkräfte mehr als 40 Mal ausgerückt. Schwerpunkt war das Inntal. Dort gab es überflutete Straßen sowie vollgelaufene Unterführungen und Keller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 23:00 Uhr