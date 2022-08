Nach Unwetter in Teilen Bayerns wird noch aufgeräumt

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zirndorf: Nach dem schweren Unwetter in Teilen Bayerns laufen im Landkreis Fürth heute noch die Aufräumarbeiten. Vielerorts werden Keller ausgepumpt, ausgeräumt und trockengelegt. Außerdem muss die Feuerwehr Bäume, in die der Blitz eingeschlagen hat, fällen, zerkleinern und abtransportieren. Auch die benachbarten Landkreise Erlangen-Höchstadt und Nürnberger Land waren von dem Unwetter betroffen. In der Oberpfalz standen ebenfalls Keller und Straßen unter Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 17:00 Uhr